Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 736 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739670
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710
Описание товара Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (HUS728T8TAL5204); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 8 Тб; Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с; Скорость последовательной записи: 255 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SAS 3.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (HUS728T8TAL5204); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 8 Тб; Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с; Скорость последовательной записи: 255 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SAS 3.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400