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Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353

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Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 - фото 1
Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 944 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739667
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353

Описание товара Жесткий диск Western Digital DC HC550 18Tb (WUH721818AL5204 0F38353) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC550 0F38353 емкостью 18TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 512MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Жесткий диск Western Digital DC HC550 18Tb (WUH721818AL5204 0F38353) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC550 0F38353 емкостью 18TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 512MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб
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Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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