Описание товара Жесткий диск Western Digital HDD SATAIII 2Tb 2.5"" Blue 5400 128Mb 1 year warranty

Для Повседневных Задач Даже В Пути Накопители WD Blue для мобильных устройств, соответствующие высоким требованиям WD в части качества и надежности, обладают достаточной функциональностью для решения повседневных задач в мобильных вычислительных средах. Современная классика Разработаны и произведены по технологии знаменитых оригинальных накопителей WD для настольных компьютеров и мобильных устройств. Каждой задаче — правильное решение Широкий ассортимент моделей начального уровня, отличающихся между собой емкостью, объемом кэш-памяти, формфактором и интерфейсами. Проверены на совместимость в лаборатории Мы испытали сотни систем, конфигураций и множество платформ, чтобы завоевать доверие клиентов к нашим жестким дискам. Максимальная Емкость Хранения Для Вашего Ноутбука Благодаря максимально высокой плотности воздуха в компактном корпусе накопители WD Blue для мобильных устройств позволяют обеспечить вашему ноутбуку необходимую емкость. Передовые Технологии Изготавливаются с использованием более прочных алюминиевых материалов и оснащены электродвигателем с фиксированным валом, что позволяет на 30 % повысить прочность на сжатие. Благодаря этим возможностям нам удалось повысить прочность накопителей, не снижая их быстродействие и не увеличивая энергопотребление. Рекомендуемые области применения Накопители WD Blue проверены и рекомендованы к использованию в ноутбуках, внешних накопителях и некоторых промышленных системах. Удобное резервное копирование и обновление Доступная для загрузки бесплатная программа Acronis True Image WD Edition позволяет клонировать диски, а также создавать резервные копии операционной системы, приложений, настроек и всех данных. Преимущества WD Прежде чем выпустить в производство любое новое изделие, компания WD проводит его тщательную проверку на отсутствие функциональных дефектов. Это позволяет гарантировать соответствие высочайшим стандартам качества и надежности продукции марки WD. Компания WD также предлагает свыше 1000 полезных статей в своей обширной Базе знаний и целый ряд удобных и полезных программ и утилит. Наша служба поддержки клиентов по телефону работает с утра до позднего вечера, чтобы вы могли получить помощь, как только она вам понадобится. Вы можете обратиться к нам по бесплатным телефонным номерам поддержки или воспользоваться сайтом технической поддержки WD, чтобы получить дополнительные сведения.