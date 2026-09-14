Top.Mail.Ru
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 1
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 2
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 3
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 4
Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 826 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739663
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
670

Описание товара Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty

Революция в мире жестких дисков и экспоненциального роста данных Для оперативно масштабируемых облачных систем, поставщиков облачных решений, корпоративных заказчиков, партнеров по интеллектуальным системам видеонаблюдения, поставщиков сетевых устройств хранения (и не только) нужны решения, которые справятся с экспоненциальным ростом объема создаваемых данных. Когда речь идет об экономичном хранении постоянно увеличивающихся объемов данных, по-прежнему в основном используются жесткие диски (HDD). По прогнозам IDC, в 2025 году 82% проданных на корпоративном рынке накопителей будет приходиться на жесткие диски. Жесткие диски имеют емкость, быстродействие и надежность, необходимые для хранения огромных объемов данных, как сейчас, так и в отдаленном будущем. Инвестиции в технологии производства жестких дисков не теряют своей значимости в условиях роста объемов данных по всему миру. Компания Western Digital разработала технологию OptiNAND для производства дисков, усовершенствованных за счет применения флэш-памяти: передовая технология флэшпамяти NAND вертикально интегрируется в жесткие диски, отвечающие высоким мировым стандартам. Жесткие диски Western Digital стали лидерами по плотности записи благодаря технологиям, которые компания внедрила первой в отрасли: магнитной записи с энергетической поддержкой (EAMR), трехсегментному актуатору (TSA), HelioSeal, а теперь и технологии OptiNAND. Более высокая плотность записи означает более высокую емкость, что позволяет решать самые сложные задачи, связанные с хранением данных. Жесткие диски емкостью 20 ТБ с технологией OptiNAND При применении технологии OptiNAND встроенные флэш-накопители iNAND с интерфейсом UFS (Universal Flash Storage) используются вместе с традиционными вращающимися дисками, а в алгоритмы микропрограмм и систем на кристалле (SoC) внедряются инновационные изменения. OptiNAND - не гибридная технология. Диск работает эффективнее благодаря тому, что усовершенствованные алгоритмы микропрограммы используют преимущества расширения метаданных, которые выгружаются в iNAND, что позволяет использовать больше дорожек на дюйм (TPI), в результате чего повышается плотность записи. Диск Ultrastar DC HC560, в котором впервые были реализованы функции технологии OptiNAND для повышения емкости, имеет непревзойденную емкость в 20 ТБ для девятидисковой платформы (2,2 ТБ на одну пластину), применяющей формат записи CMR. Надежность и качество, которым можно доверять, для хранения больших объемов данных Диск Ultrastar DC HC560 отвечает требованиям современного центра обработки данных к надежности: его среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2,5 млн часов (прогнозируемое значение), и он поставляется с 5-летней ограниченной гарантией. В нем реализованы функции безопасности и шифрования для защиты данных от несанкционированного доступа, в том числе и в моделях SED. Вы можете быть уверены, что компания Western Digital и жесткий диск Ultrastar DC HC560 обеспечат максимальную емкость и эффективность центра обработки данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Революция в мире жестких дисков и экспоненциального роста данных Для оперативно масштабируемых облачных систем, поставщиков облачных решений, корпоративных заказчиков, партнеров по интеллектуальным системам видеонаблюдения, поставщиков сетевых устройств хранения (и не только) нужны решения, которые справятся с экспоненциальным ростом объема создаваемых данных. Когда речь идет об экономичном хранении постоянно увеличивающихся объемов данных, по-прежнему в основном используются жесткие диски (HDD). По прогнозам IDC, в 2025 году 82% проданных на корпоративном рынке накопителей будет приходиться на жесткие диски. Жесткие диски имеют емкость, быстродействие и надежность, необходимые для хранения огромных объемов данных, как сейчас, так и в отдаленном будущем. Инвестиции в технологии производства жестких дисков не теряют своей значимости в условиях роста объемов данных по всему миру. Компания Western Digital разработала технологию OptiNAND для производства дисков, усовершенствованных за счет применения флэш-памяти: передовая технология флэшпамяти NAND вертикально интегрируется в жесткие диски, отвечающие высоким мировым стандартам. Жесткие диски Western Digital стали лидерами по плотности записи благодаря технологиям, которые компания внедрила первой в отрасли: магнитной записи с энергетической поддержкой (EAMR), трехсегментному актуатору (TSA), HelioSeal, а теперь и технологии OptiNAND. Более высокая плотность записи означает более высокую емкость, что позволяет решать самые сложные задачи, связанные с хранением данных. Жесткие диски емкостью 20 ТБ с технологией OptiNAND При применении технологии OptiNAND встроенные флэш-накопители iNAND с интерфейсом UFS (Universal Flash Storage) используются вместе с традиционными вращающимися дисками, а в алгоритмы микропрограмм и систем на кристалле (SoC) внедряются инновационные изменения. OptiNAND - не гибридная технология. Диск работает эффективнее благодаря тому, что усовершенствованные алгоритмы микропрограммы используют преимущества расширения метаданных, которые выгружаются в iNAND, что позволяет использовать больше дорожек на дюйм (TPI), в результате чего повышается плотность записи. Диск Ultrastar DC HC560, в котором впервые были реализованы функции технологии OptiNAND для повышения емкости, имеет непревзойденную емкость в 20 ТБ для девятидисковой платформы (2,2 ТБ на одну пластину), применяющей формат записи CMR. Надежность и качество, которым можно доверять, для хранения больших объемов данных Диск Ultrastar DC HC560 отвечает требованиям современного центра обработки данных к надежности: его среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2,5 млн часов (прогнозируемое значение), и он поставляется с 5-летней ограниченной гарантией. В нем реализованы функции безопасности и шифрования для защиты данных от несанкционированного доступа, в том числе и в моделях SED. Вы можете быть уверены, что компания Western Digital и жесткий диск Ultrastar DC HC560 обеспечат максимальную емкость и эффективность центра обработки данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...