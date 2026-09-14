Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty
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Описание товара Жесткий диск Western Digital HDD SAS Server 20Tb Ultrastar DC HC560 7200 12Gb/s 512MB 1 year warranty
Революция в мире жестких дисков и экспоненциального роста данных Для оперативно масштабируемых облачных систем, поставщиков облачных решений, корпоративных заказчиков, партнеров по интеллектуальным системам видеонаблюдения, поставщиков сетевых устройств хранения (и не только) нужны решения, которые справятся с экспоненциальным ростом объема создаваемых данных. Когда речь идет об экономичном хранении постоянно увеличивающихся объемов данных, по-прежнему в основном используются жесткие диски (HDD). По прогнозам IDC, в 2025 году 82% проданных на корпоративном рынке накопителей будет приходиться на жесткие диски. Жесткие диски имеют емкость, быстродействие и надежность, необходимые для хранения огромных объемов данных, как сейчас, так и в отдаленном будущем. Инвестиции в технологии производства жестких дисков не теряют своей значимости в условиях роста объемов данных по всему миру. Компания Western Digital разработала технологию OptiNAND для производства дисков, усовершенствованных за счет применения флэш-памяти: передовая технология флэшпамяти NAND вертикально интегрируется в жесткие диски, отвечающие высоким мировым стандартам. Жесткие диски Western Digital стали лидерами по плотности записи благодаря технологиям, которые компания внедрила первой в отрасли: магнитной записи с энергетической поддержкой (EAMR), трехсегментному актуатору (TSA), HelioSeal, а теперь и технологии OptiNAND. Более высокая плотность записи означает более высокую емкость, что позволяет решать самые сложные задачи, связанные с хранением данных. Жесткие диски емкостью 20 ТБ с технологией OptiNAND При применении технологии OptiNAND встроенные флэш-накопители iNAND с интерфейсом UFS (Universal Flash Storage) используются вместе с традиционными вращающимися дисками, а в алгоритмы микропрограмм и систем на кристалле (SoC) внедряются инновационные изменения. OptiNAND - не гибридная технология. Диск работает эффективнее благодаря тому, что усовершенствованные алгоритмы микропрограммы используют преимущества расширения метаданных, которые выгружаются в iNAND, что позволяет использовать больше дорожек на дюйм (TPI), в результате чего повышается плотность записи. Диск Ultrastar DC HC560, в котором впервые были реализованы функции технологии OptiNAND для повышения емкости, имеет непревзойденную емкость в 20 ТБ для девятидисковой платформы (2,2 ТБ на одну пластину), применяющей формат записи CMR. Надежность и качество, которым можно доверять, для хранения больших объемов данных Диск Ultrastar DC HC560 отвечает требованиям современного центра обработки данных к надежности: его среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2,5 млн часов (прогнозируемое значение), и он поставляется с 5-летней ограниченной гарантией. В нем реализованы функции безопасности и шифрования для защиты данных от несанкционированного доступа, в том числе и в моделях SED. Вы можете быть уверены, что компания Western Digital и жесткий диск Ultrastar DC HC560 обеспечат максимальную емкость и эффективность центра обработки данных.
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