Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5
Производительный жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX предназначен для длительного хранения данных. Благодаря памяти объемом 4 Тб накопитель может использоваться в качестве дополнительного винчестера. Буферная память объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость передачи данных. Толщина накопителя составляет 26,1 мм. Предусмотрена гарантия от производителя на 60 месяцев. Благодаря форм-фактору 3,5 дюйма жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX подойдет для многих стационарных компьютеров. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов за одну минуту. Время наработки на отказ равно 1000000 ч, что подтверждает долговечность и надежность диска. Устройство потребляет до 7,2 Вт в обычном режиме и 0,4 Вт при переходе в режим ожидания. Популярный интерфейс накопителя (SATA III) имеет высокую пропускную способность информации.
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
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