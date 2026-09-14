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Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5

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Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 2
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Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 2
  • Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 3
  • Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 252 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739653
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5

Производительный жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX предназначен для длительного хранения данных. Благодаря памяти объемом 4 Тб накопитель может использоваться в качестве дополнительного винчестера. Буферная память объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость передачи данных. Толщина накопителя составляет 26,1 мм. Предусмотрена гарантия от производителя на 60 месяцев. Благодаря форм-фактору 3,5 дюйма жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX подойдет для многих стационарных компьютеров. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов за одну минуту. Время наработки на отказ равно 1000000 ч, что подтверждает долговечность и надежность диска. Устройство потребляет до 7,2 Вт в обычном режиме и 0,4 Вт при переходе в режим ожидания. Популярный интерфейс накопителя (SATA III) имеет высокую пропускную способность информации.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Производительный жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX предназначен для длительного хранения данных. Благодаря памяти объемом 4 Тб накопитель может использоваться в качестве дополнительного винчестера. Буферная память объемом 256 Гб обеспечивает высокую скорость передачи данных. Толщина накопителя составляет 26,1 мм. Предусмотрена гарантия от производителя на 60 месяцев. Благодаря форм-фактору 3,5 дюйма жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX подойдет для многих стационарных компьютеров. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов за одну минуту. Время наработки на отказ равно 1000000 ч, что подтверждает долговечность и надежность диска. Устройство потребляет до 7,2 Вт в обычном режиме и 0,4 Вт при переходе в режим ожидания. Популярный интерфейс накопителя (SATA III) имеет высокую пропускную способность информации.


Теги товара: 4 тб
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Отзывы


Жесткий диск WD Red Pro WD4003FFBX 4ТБ 3,5" 7200RPM 256MB (SATA-III) NAS 3.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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