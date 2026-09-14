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Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL

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Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 1
Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 2
Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 3
Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 4
Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 1
  • Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 2
  • Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 3
  • Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 4
  • Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 544 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739651
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL

Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF (3.5") объемом 18 ТБ предназначен для хранения большого объема данных. Он подойдет для использования в корпоративных центрах обработки данных, массивных облачных хранилищах архивов и системах видеонаблюдения. Диск рассчитан на круглосуточную работу с постоянно высокой нагрузкой, частую перезапись информации. Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF выполнен в форм-факторе 3.5" и подключается к управляющему устройству через интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В модели используется гелиевое наполнение. Благодаря меньшему сопротивлению газа диск потребляет минимум энергии и практически не нагревается. Для записи используется технология CMR. В отличие от системы SMR, скорость не падает при заполнении диска или при интенсивной записи и перезаписи.

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF (3.5") объемом 18 ТБ предназначен для хранения большого объема данных. Он подойдет для использования в корпоративных центрах обработки данных, массивных облачных хранилищах архивов и системах видеонаблюдения. Диск рассчитан на круглосуточную работу с постоянно высокой нагрузкой, частую перезапись информации. Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF выполнен в форм-факторе 3.5" и подключается к управляющему устройству через интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В модели используется гелиевое наполнение. Благодаря меньшему сопротивлению газа диск потребляет минимум энергии и практически не нагревается. Для записи используется технология CMR. В отличие от системы SMR, скорость не падает при заполнении диска или при интенсивной записи и перезаписи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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