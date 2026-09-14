Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF (3.5") объемом 18 ТБ предназначен для хранения большого объема данных. Он подойдет для использования в корпоративных центрах обработки данных, массивных облачных хранилищах архивов и системах видеонаблюдения. Диск рассчитан на круглосуточную работу с постоянно высокой нагрузкой, частую перезапись информации. Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF выполнен в форм-факторе 3.5" и подключается к управляющему устройству через интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В модели используется гелиевое наполнение. Благодаря меньшему сопротивлению газа диск потребляет минимум энергии и практически не нагревается. Для записи используется технология CMR. В отличие от системы SMR, скорость не падает при заполнении диска или при интенсивной записи и перезаписи.
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