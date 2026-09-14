Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL
Жёсткий диск WD объёмом 10 ТБ — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к современной инфраструктуре. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее работать с файлами и большими массивами данных. Буферная память 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов — подчёркивает ресурс накопителя. WD на 10 ТБ — практичный выбор, когда важны вместительность, высокая скорость вращения и надёжная работа с данными.
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Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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