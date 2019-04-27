Мобильный телефон Nokia 230 DS White Silver

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|Бренд
|Nokia
|Тип товара
|Кнопочные телефоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|обычная
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Емкость аккумулятора
|1200 мАч
|Диагональ экрана, дюйм
|2.8
|Камера, МП
|2
|Разрешение экрана
|320x240
|Сенсорный экран
|нет
|3G
|нет
|Цвет
|белый
|Вес, кг
|0.092
|Производство
|Вьетнам
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27.04.2019
Тихо умер мой "сименс" верой и правдой служивший около 10 лет. Долго выбирала ему замену. Остановилась на этой модели нокиа 230 Цвет -белый.Выглядит очень нарядно. Трубка большая, почти как смартфон. Шрифт крупный. Кнопки удобно нажимать. Шрифт на кнопках русский и английский алфавит. Удобно для отправления смс. т.к. мне нужны оба языка. Есть интернет. С музыкой и мелодиями еще не разобралась. Стильный телефон. На экране внизу отображаются три функции: 1."перейти" там быстрый выход - камера, фонарик, громкость и тому подобное, 2. меню 3. селфи ( для тех кто делает это постоянно кнопка выведена сразу на экран))
Недостатки:
Оказалось что смс оформляются в виде чата .И оказалось что шрифт в смсках белый на голубом фоне .Трудно разглядеть что написано, Если есть проблемы со зрением, то это минус. Не нашла архив отправленных смс (хотела перечитать свою).
Комментарий:
В общем неплохой телефон. Ничего лишнего.