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Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739579
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Размеры в упаковке, см
30х16х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK

Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Описание
Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK
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Отзывы


Видеокарта Zotac RTX 5060Ti TWIN EDGE OC 8Gb GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN MEDIUM PACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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