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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP)

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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 4
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
215
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 4
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739568
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP)

Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокую производительность при работе с графикой. Эта видеокарта подходит для игр, работы с графическими приложениями и других задач, требующих высокой производительности графики.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокую производительность при работе с графикой. Эта видеокарта подходит для игр, работы с графическими приложениями и других задач, требующих высокой производительности графики.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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