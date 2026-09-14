Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP)
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739568
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, кг.
1
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP)
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокую производительность при работе с графикой. Эта видеокарта подходит для игр, работы с графическими приложениями и других задач, требующих высокой производительности графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокую производительность при работе с графикой. Эта видеокарта подходит для игр, работы с графическими приложениями и других задач, требующих высокой производительности графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 NK165DF46F PCIE (896SP) 4G 128BIT GDDR6 (DVI/HDMI/DP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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