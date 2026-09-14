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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739567
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Размеры в упаковке, см
25х17х7
Вес, г.
270

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI

Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Описание
Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 PCIE (384SP) 4GB 64BIT GDDR4 DVI HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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