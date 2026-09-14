Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI
Видеокарта SINOTEX на базе графического процессора GeForce GT 710 — это сочетание стабильной работы и компактных возможностей. Объём видеопамяти 2 Гб на быстрой GDDR3 позволяет комфортно работать с офисными приложениями, интернетом и мультимедиа. Поддержка трёх мониторов делает эту видеокарту отличным решением для организации удобного рабочего пространства или мониторинга данных на нескольких экранах одновременно. Частота графического процессора 954 МГц и памяти 1300 МГц обеспечивают плавную обработку стандартных задач. 64-битная шина гарантирует необходимую пропускную способность для повседневного использования. Оптимальный вариант для тех, кто ценит простоту и надежность.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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