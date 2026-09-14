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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739550
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL

Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Описание
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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