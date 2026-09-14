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Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739546
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Размеры в упаковке, см
25х13х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE

Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Описание
Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) Geforce RTX2060 6Gb 192bit GDDR6 DVI HDMI DP PCIE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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