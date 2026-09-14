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Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz

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Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 1
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 2
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 3
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 4
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 5
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 6
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 7
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 8
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 9
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 10
Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 1
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 2
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 3
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 4
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 5
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 6
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 7
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 8
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 9
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 10
  • Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739536
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Характеристики

Бренд
Powercolor
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1800
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz

Видеокарта Powercolor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercolor
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1800
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Powercolor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с тремя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с двумя вентиляторами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта PowerColor AMD Radeon RX 9060 XT Reaper, 16 GB GDDR6, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1800 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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