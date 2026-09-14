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Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
745 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739535
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Характеристики

Бренд
PNY
Размеры в упаковке, см
39х24х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz

Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz




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Характеристики
Бренд
PNY
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 915 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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