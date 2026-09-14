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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц

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Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 1
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 2
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 3
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 4
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 5
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 6
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 7
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 8
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 9
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 10
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 1
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 2
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 3
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 4
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 5
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 6
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 7
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 8
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 9
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 10
  • Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 983 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739530
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х7
Вес, кг.
1.04

Описание товара Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц

**Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и хочет получить максимум от своих игр. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5050. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает плавный игровой процесс даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что идеально подходит для многозадачности и расширенного игрового опыта. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, предотвращая перегрев видеокарты во время интенсивных игровых сессий. * **Подсветка:** добавляет стильный акцент и улучшает визуальное восприятие системы. **Длина видеокарты (PCB):** 262,1 мм. **Количество занимаемых слотов:** 2. **Тип охлаждения:** активное. **Расположение видеокарты:** внутренняя. Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и насладиться игровым процессом.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и хочет получить максимум от своих игр. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5050. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает плавный игровой процесс даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что идеально подходит для многозадачности и расширенного игрового опыта. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, предотвращая перегрев видеокарты во время интенсивных игровых сессий. * **Подсветка:** добавляет стильный акцент и улучшает визуальное восприятие системы. **Длина видеокарты (PCB):** 262,1 мм. **Количество занимаемых слотов:** 2. **Тип охлаждения:** активное. **Расположение видеокарты:** внутренняя. Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и насладиться игровым процессом.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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