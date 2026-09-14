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Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739529
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Размеры в упаковке, см
33х21х7
Вес, г.
310

Описание товара Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable

Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable

Отзывы о товаре Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Описание
Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плата синхронизации NVIDIA Quadro SYNC2 for P6000, P5xxx, PCI Express 3.0 16x, 2xribbon cable - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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