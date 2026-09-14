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Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz

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Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 3
Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 4
Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 4
  • Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739510
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Характеристики

Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
161
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х6
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz

**Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL** Ищете бюджетную видеокарту для базового использования? Afox GT1030 — идеальный выбор для офисных задач, интернет-сёрфинга и нетребовательных игр! **Основные преимущества:** * **Производительность начального уровня:** отлично подойдёт для повседневных задач. * **Современный графический процессор:** модель основана на технологии NVIDIA GeForce, что гарантирует надёжность и качество. * **Достаточно памяти для базовых задач:** 2 ГБ видеопамяти GDDR5 обеспечат плавную работу приложений. * **Компактные размеры:** низкий профиль и длина PCB 161 мм позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов. * **Простота подключения:** есть разъёмы DVI и HDMI — можно подключить практически любой монитор. * **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение при умеренных нагрузках. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: GT 1030; * объём видеопамяти: 2 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR5; * разрядность шины видеопамяти: 64 бит; * максимальное разрешение: 7680x4320; * количество занимаемых слотов: 1; * разъёмы: 1 DVI, 1 HDMI; * тип охлаждения: активное (1 вентилятор); * низкий профиль: да; * дополнительное питание: не требуется. С видеокартой Afox GT1030 ваш компьютер получит необходимую графическую мощность для комфортной работы и развлечений!

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
161
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL** Ищете бюджетную видеокарту для базового использования? Afox GT1030 — идеальный выбор для офисных задач, интернет-сёрфинга и нетребовательных игр! **Основные преимущества:** * **Производительность начального уровня:** отлично подойдёт для повседневных задач. * **Современный графический процессор:** модель основана на технологии NVIDIA GeForce, что гарантирует надёжность и качество. * **Достаточно памяти для базовых задач:** 2 ГБ видеопамяти GDDR5 обеспечат плавную работу приложений. * **Компактные размеры:** низкий профиль и длина PCB 161 мм позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов. * **Простота подключения:** есть разъёмы DVI и HDMI — можно подключить практически любой монитор. * **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение при умеренных нагрузках. **Технические характеристики:** * модель графического процессора: GT 1030; * объём видеопамяти: 2 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR5; * разрядность шины видеопамяти: 64 бит; * максимальное разрешение: 7680x4320; * количество занимаемых слотов: 1; * разъёмы: 1 DVI, 1 HDMI; * тип охлаждения: активное (1 вентилятор); * низкий профиль: да; * дополнительное питание: не требуется. С видеокартой Afox GT1030 ваш компьютер получит необходимую графическую мощность для комфортной работы и развлечений!
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