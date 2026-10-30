Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
В наличии
Код товара: 739504
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, г.
810
Описание товара Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz
Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 020 руб.3755 руб. в СплитВидеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитВидеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G,...
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, ...
-
В наличииЦена 18 210 руб.4553 руб. в СплитВидеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4...
-
В наличииЦена 22 800 руб.5700 руб. в СплитКарта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K ...
-
В наличииЦена 25 840 руб.6460 руб. в СплитВидеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE...
-
В наличииЦена 26 230 руб.6558 руб. в СплитВидеокарта Palit PCI-E nVidia GeForce RTX 3050 STORMX 6GB V1 (NE...
-
В наличииЦена 26 750 руб.6688 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F...
-
В наличииЦена 27 010 руб.6753 руб. в СплитВидеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, ...
-
В наличииЦена 27 790 руб.6948 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb ATX Dual Fan (AF20...
-
В наличииЦена 28 180 руб.7045 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 3050 6G DUAL RTL (DUAL-RTX3050-O6G)
-
В наличииЦена 28 180 руб.7045 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP...
Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Купить Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz - по цене 15020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Afox AMD Radeon RX 580, 8 GB GDDR5, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 1257 MHz