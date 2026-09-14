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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI

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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739492
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC представляет собой современную игровую видеокарту, разработанную на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace. Модель относится к серии VENTUS, которая славится оптимальным сочетанием производительности и охлаждения. Видеокарта оснащена 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, что обеспечивает достаточный объем для современных игр. Технические характеристики Видеокарта оснащена чипом AD107 с техпроцессом 5 нм. Базовая частота графического процессора составляет 1830 МГц, а максимальная - 2505 МГц. В распоряжении пользователя 3072 потоковых процессора и 24 RT-ядра для поддержки технологии трассировки лучей. Эффективная частота памяти достигает 17000 МГц при ширине шины 128 бит. Система охлаждения Вентиляторы TORX FAN 4.0 с сдвоенными лопастями обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты. Технология Airflow Control позволяет оптимально направлять воздушный поток для максимального теплоотвода. Двухслотовая конструкция системы охлаждения обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности. Интерфейсы и подключения Видеокарта оснащена современными интерфейсами для подключения: HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a . Поддерживает все актуальные технологии масштабирования изображения, включая DLSS, FSR и XeSS, что позволяет оптимизировать производительность в играх. Энергопотребление и требования Энергопотребление видеокарты составляет 115 Вт, для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем, что обеспечивает надежное энергоснабжение при высоких нагрузках. Габариты и совместимость Компактные размеры делают видеокарту удобной для большинства игровых систем: длина составляет 199 мм, высота - 120 мм, толщина - 41 мм. Двухслотовая конструкция позволяет установить видеокарту в большинство современных корпусов без проблем с совместимостью.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC представляет собой современную игровую видеокарту, разработанную на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace. Модель относится к серии VENTUS, которая славится оптимальным сочетанием производительности и охлаждения. Видеокарта оснащена 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, что обеспечивает достаточный объем для современных игр. Технические характеристики Видеокарта оснащена чипом AD107 с техпроцессом 5 нм. Базовая частота графического процессора составляет 1830 МГц, а максимальная - 2505 МГц. В распоряжении пользователя 3072 потоковых процессора и 24 RT-ядра для поддержки технологии трассировки лучей. Эффективная частота памяти достигает 17000 МГц при ширине шины 128 бит. Система охлаждения Вентиляторы TORX FAN 4.0 с сдвоенными лопастями обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты. Технология Airflow Control позволяет оптимально направлять воздушный поток для максимального теплоотвода. Двухслотовая конструкция системы охлаждения обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности. Интерфейсы и подключения Видеокарта оснащена современными интерфейсами для подключения: HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a . Поддерживает все актуальные технологии масштабирования изображения, включая DLSS, FSR и XeSS, что позволяет оптимизировать производительность в играх. Энергопотребление и требования Энергопотребление видеокарты составляет 115 Вт, для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем, что обеспечивает надежное энергоснабжение при высоких нагрузках. Габариты и совместимость Компактные размеры делают видеокарту удобной для большинства игровых систем: длина составляет 199 мм, высота - 120 мм, толщина - 41 мм. Двухслотовая конструкция позволяет установить видеокарту в большинство современных корпусов без проблем с совместимостью.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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