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Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 969 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739486
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
32х24х9
Вес, кг.
1.16

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Самовывоз
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Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5070 12G VENTUS 2X RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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