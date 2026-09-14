Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц
**Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность. **Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS?** * **Мощный графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti:** наслаждайтесь высокой производительностью и реалистичной графикой. * **16 ГБ видеопамяти GDDR7:** достаточно места для хранения данных, чтобы игры работали без лагов. * **Высокое максимальное разрешение 7680x4320:** чёткое и детализированное изображение, которое позволит вам полностью погрузиться в игровой мир. * **Три разъёма DisplayPort и один HDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного игрового пространства. * **Активное охлаждение с двумя вентиляторами:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты. **Технические характеристики:** * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8 pin; * количество занимаемых слотов: 2; * длина видеокарты (PCB): 227 мм; * тип охлаждения: активное; * расположение: внутренняя. С видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!
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Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц