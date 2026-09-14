Видеокарта MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 1680/15000 HDMIx1 DPx3 HDCP
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 832 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739469
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х22х8
Вес, кг.
1.12
Описание товара Видеокарта MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 1680/15000 HDMIx1 DPx3 HDCP
Видеокарта MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 1680/15000 HDMIx1 DPx3 HDCP
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Видеокарта MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 1680/15000 HDMIx1 DPx3 HDCP
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6 1680/15000 HDMIx1 DPx3 HDCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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