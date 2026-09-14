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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 851 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739447
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.9

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N507TWF3-16GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2452/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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