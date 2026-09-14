Видеокарта Gigabyte GV-N507TAORUS M-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2670/28000/HDMI

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2670
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 998 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739445
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Видеокарта Gigabyte на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti создана для тех, кто ценит производительность на максимуме. 16 Гб новейшей видеопамяти GDDR7 обеспечивают запас мощности для современных игр и ресурсоёмких задач, а высокая частота памяти в 28000 МГц и ширина шины 256 bit гарантируют молниеносную обработку графики. Графический процессор, работающий на частоте 2670 МГц, легко справляется с самыми требовательными приложениями и потоковой обработкой видео. Благодаря передовому техпроцессу 5 нм и эффективному активному охлаждению, карта остаётся стабильной и тихой даже в пиковых нагрузках. Выбирайте видеокарту Gigabyte — когда нужно больше, чем стандарт.
Видеокарта Gigabyte на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti создана для тех, кто ценит производительность на максимуме. 16 Гб новейшей видеопамяти GDDR7 обеспечивают запас мощности для современных игр и ресурсоёмких задач, а высокая частота памяти в 28000 МГц и ширина шины 256 bit гарантируют молниеносную обработку графики. Графический процессор, работающий на частоте 2670 МГц, легко справляется с самыми требовательными приложениями и потоковой обработкой видео. Благодаря передовому техпроцессу 5 нм и эффективному активному охлаждению, карта остаётся стабильной и тихой даже в пиковых нагрузках. Выбирайте видеокарту Gigabyte — когда нужно больше, чем стандарт.
Видеокарта Gigabyte GV-N507TAORUS M-16GD 1.0 NV RTX 5070TI 16Gb 256bit GDDR7 2670/28000/HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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