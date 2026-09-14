Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739442
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х8
Вес, кг.
1.3
Описание товара Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с двумя вентиляторами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
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Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с двумя вентиляторами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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