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Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz

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Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 1
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 2
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 3
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 4
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 5
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 6
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 7
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
225
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 1
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 2
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 3
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 4
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 5
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 6
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 7
  • Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739442
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Характеристики

Бренд
Biostar
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz

Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с двумя вентиляторами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Biostar
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
225
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 6 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с тремя мониторами. Видеокарта с двумя вентиляторами для защиты от перегрева занимает 2 слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Biostar GeForce RTX 3050 Extreme Gaming, 6 GB GDDR6, 96 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1042 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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