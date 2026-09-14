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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2760
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
185 655 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739439
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Описание товара Видеокарта ASUS ROG-ASTRAL-RTX 5080-O16G-GAMING RTX 5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7
Новое семейство ROG Astral было вдохновлено безграничными просторами и красотой космоса, и это свидетельство бесконечной преданности исследованию и определению новых границ. В этом духе ROG Astral GeForce RTX 5080 представляет первую видеокарту ROG с четырьмя вентиляторами в сочетании с запатентованной испарительной камерой, увеличенной плотностью ребер радиатора, термопрокладкой графического процессора с изменением фазы, высокими тактовыми частотами по умолчанию, усиленной подачей питания и многим другим. Эти премиальные инновации, усиленные привлекательной литой рамой и металлическим кронштейном графического процессора, объединяются для обеспечения абсолютной производительности, которая может справиться даже с самыми требовательными игровыми сценариями.
До 20% расхода воздуха и давления
На 25% больше запаса мощности с 50-амперными МОП-транзисторами
Против влаги и мусора
Лучшая платформа для геймеров и создателей контента
Новое семейство ROG Astral было вдохновлено безграничными просторами и красотой космоса, и это свидетельство бесконечной преданности исследованию и определению новых границ. В этом духе ROG Astral GeForce RTX 5080 представляет первую видеокарту ROG с четырьмя вентиляторами в сочетании с запатентованной испарительной камерой, увеличенной плотностью ребер радиатора, термопрокладкой графического процессора с изменением фазы, высокими тактовыми частотами по умолчанию, усиленной подачей питания и многим другим. Эти премиальные инновации, усиленные привлекательной литой рамой и металлическим кронштейном графического процессора, объединяются для обеспечения абсолютной производительности, которая может справиться даже с самыми требовательными игровыми сценариями.
До 20% расхода воздуха и давления
На 25% больше запаса мощности с 50-амперными МОП-транзисторами
Против влаги и мусора
Лучшая платформа для геймеров и создателей контента
Видеокарта ASUS ROG-ASTRAL-RTX 5080-O16G-GAMING RTX 5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS ROG-ASTRAL-RTX 5080-O16G-GAMING RTX 5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7