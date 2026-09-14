Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 483 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739428
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.49
Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 85 850 руб.21463 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 85 850 руб.21463 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 WHITE OC 12GB PALIT
-
В наличииЦена 86 230 руб.21558 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 87 360 руб.21840 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB PAL...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 370 руб.22343 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 310 руб.22578 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI
-
В наличииЦена 93 680 руб.23420 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070AERO OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 126 540 руб.31635 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 130 760 руб.32690 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABY...
-
В наличииЦена 868 060 руб.217015 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц