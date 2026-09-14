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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz

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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 2
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 3
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 4
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
215
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 2
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 3
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 4
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739401
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Характеристики

Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х8
Вес, кг.
1.01

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz

Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1650 GTX1650 4ГБ GDDR6 подходит для сборки игрового или мультимедийного ПК. Модель запускает современные игры в Full HD и справляется с графическими задачами благодаря 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой частотой. Архитектура Turing с 896 ядрами CUDA ускоряет обработку графики.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
215
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1650 GTX1650 4ГБ GDDR6 подходит для сборки игрового или мультимедийного ПК. Модель запускает современные игры в Full HD и справляется с графическими задачами благодаря 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой частотой. Архитектура Turing с 896 ядрами CUDA ускоряет обработку графики.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce GTX 1650, 4 GB GDDR6, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1410 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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