Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
6
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM
Процессор AMD Ryzen 5 9500F подходит для сборки игрового компьютера с материнской платой на сокете AM5. 6 ядер, 12 потоков и базовой частоты 3.8 ГГц хватает для игр начального и среднего уровня. Свободный множитель позволяет разгонять процессор для достижения еще большей производительности. Тепловыделение 65 Вт допускает установку в системах с ограниченным охлаждением. Контроллер PCIe 5.0 под 24 линии сохраняет достаточную пропускную способность для исправной работы подключенных графических карт и других устройств. Поддержка технологии виртуализации позволяет одновременно запускать несколько ОС.
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Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
9500F
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
6
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Процессор AMD Ryzen 5 9500F подходит для сборки игрового компьютера с материнской платой на сокете AM5. 6 ядер, 12 потоков и базовой частоты 3.8 ГГц хватает для игр начального и среднего уровня. Свободный множитель позволяет разгонять процессор для достижения еще большей производительности. Тепловыделение 65 Вт допускает установку в системах с ограниченным охлаждением. Контроллер PCIe 5.0 под 24 линии сохраняет достаточную пропускную способность для исправной работы подключенных графических карт и других устройств. Поддержка технологии виртуализации позволяет одновременно запускать несколько ОС.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 5, AMD игровые, Игровые, AM5, 6 ядерные, С разблокированным множителем
Процессор AMD Ryzen 5 9500F Soc-AM5 3.8GHz OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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