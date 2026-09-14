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Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM
12 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM

Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM

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Характеристики
Бренд
AMD
Описание
Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор AMD Ryzen 5 5600XT Soc-AM4 3.7GHz OEM - стоимость товара 12560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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