Процессор AMD Ryzen 5 5500X3d Soc-AM4 3.0GHz OEM
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739332
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 5500X3d Soc-AM4 3.0GHz OEM
Процессор AMD Ryzen 5 5500X3d Soc-AM4 3.0GHz OEM
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Процессор AMD Ryzen 5 5500X3d Soc-AM4 3.0GHz OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
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