Процессор Intel Xeon Gold 6330N Soc-4189 2.2GHz OEM
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 639 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739272
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
300
Описание товара Процессор Intel Xeon Gold 6330N Soc-4189 2.2GHz OEM
Процессор Intel Xeon Gold 6330N Soc-4189 2.2GHz OEM
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Процессор Intel Xeon Gold 6330N Soc-4189 2.2GHz OEM
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