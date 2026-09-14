Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16&quot; OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White

**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS022W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,6 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Современный дизайн:** элегантный белый корпус из алюминия подчеркнёт ваш стиль. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook S16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS022W — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook S16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook S16?** * **Высокая производительность:** 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой до 4,6 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,5 кг и диагональ экрана 16 дюймов делают ноутбук удобным для переноски. * **Современный дизайн:** элегантный белый корпус из алюминия подчеркнёт ваш стиль. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (83 Вт·ч). С ноутбуком ASUS Zenbook S16 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести стильный и производительный ноутбук по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook S16 UM5606GA-SS022W 16" OLED Ryzen 7 445 32Gb/1Tb SSD Win11 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...