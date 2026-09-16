Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV053 /16?/IPS/1920x1200/AMD Ryzen 7 260/16 ГБ/SSD 1024 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Jaeger Gray/90Вт*ч/BT/Wi-Fi (90NR0KV1-M005H0)
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Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739168
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV053 /16?/IPS/1920x1200/AMD Ryzen 7 260/16 ГБ/SSD 1024 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Jaeger Gray/90Вт*ч/BT/Wi-Fi (90NR0KV1-M005H0)
Ноутбук Asus TUF Gaming FA608UM-RV096 работает на процессоре AMD Ryzen 7 260 и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060. Модель подходит геймерам и пользователям, которым важна высокая скорость и стабильность работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming A16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus TUF Gaming FA608UM-RV096 работает на процессоре AMD Ryzen 7 260 и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060. Модель подходит геймерам и пользователям, которым важна высокая скорость и стабильность работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV053 /16?/IPS/1920x1200/AMD Ryzen 7 260/16 ГБ/SSD 1024 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Jaeger Gray/90Вт*ч/BT/Wi-Fi (90NR0KV1-M005H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608UM-RV053 /16?/IPS/1920x1200/AMD Ryzen 7 260/16 ГБ/SSD 1024 ГБ/NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ/ENG, RUS/Backlit/DOS/Cam/Jaeger Gray/90Вт*ч/BT/Wi-Fi (90NR0KV1-M005H0)