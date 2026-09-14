Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver
Этот ноутбук Acer с компактным 14-дюймовым OLED-экраном дарит по-настоящему яркое и детализированное изображение с высоким разрешением 1920x1200. Благодаря частоте 60 Гц просмотр фильмов и работа с документами становятся плавными и приятными. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц быстро справляется с многозадачностью: этот лэптоп создан для продуктивной работы и творчества без задержек. 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают молниеносный отклик даже с требовательными программами, а SSD-накопитель значительно ускоряет загрузку системы и запуск приложений. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами решаете, какую среду использовать. Выбор для тех, кто ценит мощность и свободу.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-71-56KL 14" OLED Core Ultra 5 125H 16Gb/512Gb SSD Silver