Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver
Acer знает, что важно для работы и учебы: этот ноутбук с внушительной диагональю 15,6 дюйма — идеальное решение, если нужно больше пространства для задач и развлечений. Четкое, насыщенное изображение обеспечивает IPS-матрица и разрешение 1920x1080, так что фильмы и графика будут выглядеть на отлично. Графический контроллер AMD Radeon Graphics справится и с задачами попроще, и с творческими проектами. Встроенный SSD на 256 Гб гарантирует молниеносную загрузку и надёжное хранение важных данных, а 8 Гб оперативной памяти DDR4 поддержат бесперебойную работу даже с несколькими приложениями одновременно. К тому же ноутбук укомплектован современным Bluetooth v5.2 — быстрые беспроводные подключения всегда под рукой. Наличие встроенного кард-ридера понравится любителям фотографии или тем, кто часто работает с памятью разных устройств. Лёгкий и энергоэффективный благодаря аккумулятору Li-lon и процессору от AMD, этот ноутбук Acer готов к продуктивным будням и новым возможностям.
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