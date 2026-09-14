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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver

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Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6&quot; IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739161
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
3.04

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver

Acer знает, что важно для работы и учебы: этот ноутбук с внушительной диагональю 15,6 дюйма — идеальное решение, если нужно больше пространства для задач и развлечений. Четкое, насыщенное изображение обеспечивает IPS-матрица и разрешение 1920x1080, так что фильмы и графика будут выглядеть на отлично. Графический контроллер AMD Radeon Graphics справится и с задачами попроще, и с творческими проектами. Встроенный SSD на 256 Гб гарантирует молниеносную загрузку и надёжное хранение важных данных, а 8 Гб оперативной памяти DDR4 поддержат бесперебойную работу даже с несколькими приложениями одновременно. К тому же ноутбук укомплектован современным Bluetooth v5.2 — быстрые беспроводные подключения всегда под рукой. Наличие встроенного кард-ридера понравится любителям фотографии или тем, кто часто работает с памятью разных устройств. Лёгкий и энергоэффективный благодаря аккумулятору Li-lon и процессору от AMD, этот ноутбук Acer готов к продуктивным будням и новым возможностям.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R6KP 15.6" IPS FHD Ryzen 3 5400U 8Gb/256Gb SSD Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
5400U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Acer знает, что важно для работы и учебы: этот ноутбук с внушительной диагональю 15,6 дюйма — идеальное решение, если нужно больше пространства для задач и развлечений. Четкое, насыщенное изображение обеспечивает IPS-матрица и разрешение 1920x1080, так что фильмы и графика будут выглядеть на отлично. Графический контроллер AMD Radeon Graphics справится и с задачами попроще, и с творческими проектами. Встроенный SSD на 256 Гб гарантирует молниеносную загрузку и надёжное хранение важных данных, а 8 Гб оперативной памяти DDR4 поддержат бесперебойную работу даже с несколькими приложениями одновременно. К тому же ноутбук укомплектован современным Bluetooth v5.2 — быстрые беспроводные подключения всегда под рукой. Наличие встроенного кард-ридера понравится любителям фотографии или тем, кто часто работает с памятью разных устройств. Лёгкий и энергоэффективный благодаря аккумулятору Li-lon и процессору от AMD, этот ноутбук Acer готов к продуктивным будням и новым возможностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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