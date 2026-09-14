Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739138
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х21х13
Вес, кг.
3
Описание товара Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN
Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN
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Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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