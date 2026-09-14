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Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739138
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Характеристики

Бренд
Zalman
Размеры в упаковке, см
30х21х13
Вес, кг.
3

Описание товара Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN

Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN

Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN




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Характеристики
Бренд
Zalman
Описание
Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN
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Блок питания ATX 12V Ver3.1 1000W 80+GOLD APFC 12cm fan 24pin 2x(4+4)pin 4x8pin 16pin(12VHPWR) 3xMolex+FDD 1xPCI-E 12xSATA черный ZM1000-TMX2SE ZALMAN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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