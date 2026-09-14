Блок питания для сервера 700W ServerPRO-700ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174460RUS EXEGATE
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739122
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х15х9
Вес, кг.
1.43
Описание товара Блок питания для сервера 700W ServerPRO-700ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174460RUS EXEGATE
Блок питания для сервера 700W ServerPRO-700ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174460RUS EXEGATE
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Блок питания для сервера 700W ServerPRO-700ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174460RUS EXEGATE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания для сервера 700W ServerPRO-700ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX174460RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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