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Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING

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Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739083
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х3
Вес, г.
870

Описание товара Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING

Кулер ID-Cooling - FROZN A400, охлаждение Активное, 2200rpm, 4-pin, TDP-180Вт, 92 мм, (1156/1155/1150/1151/ 1200/ 1700/AM4/AM5/), FROZN A400 BLACK



Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер ID-Cooling - FROZN A400, охлаждение Активное, 2200rpm, 4-pin, TDP-180Вт, 92 мм, (1156/1155/1150/1151/ 1200/ 1700/AM4/AM5/), FROZN A400 BLACK


Теги товара: Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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