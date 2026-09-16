Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE
Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 имеет в составе медный водоблок со смонтированным в крышке дисплеем размером 60х60 мм и алюминиевый радиатор. Эти компоненты СЖО объединены гибкими трубками для циркуляции жидкого теплоносителя. На радиатор монтируются за счет магнитных креплений два вентилятора размером 120 мм, которые рассеивают выделенное ЦПУ тепло. Во время работы кулеры устройства с ARGB-подсветкой вращаются с частотой от 800 до 2400 об/мин. СЖО для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 совместима с разъемами подключения ЦПУ AM4, LGA 1156, LGA 1851, TR4, а также рядом других сокетов. К компоненту прилагается термопаста, которую необходимо нанести на крышку процессора перед установкой водоблока системы.
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