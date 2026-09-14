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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE

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Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739062
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
169 x 353 x 274 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1х120, Задняя панель - 1х80 ,Передняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE

Представляем вашему вниманию корпус ExeGate BAA-308MU2 в классическом черном исполнении — идеальную основу для создания компактной, производительной и аккуратной системы. Этот мини-башня разработан для тех, кто ценит рациональное использование пространства без ущерба для функциональности и надежности. Данная модель станет отличным домом для материнских плат стандартов microATX или Mini-ITX, позволяя собрать мощный компьютер с минимальными габаритами. Несмотря на свой компактный формат, корпус демонстрирует продуманную внутреннюю компоновку. Верхнее расположение блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует эффективному распределению тепла внутри системы. Максимальная длина устанавливаемого блока питания может достигать 180 миллиметров, что предоставляет широкий выбор моделей на рынке. Внутреннее пространство организовано с максимальной практичностью. Для хранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма, которые размещаются поперечно, а также два слота для более скоростных накопителей формата 2.5 дюйма. Это позволяет гибко сконфигурировать систему хранения информации под свои нужды. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен запас по длине до 240 миллиметров, что открывает возможности для использования современных графических решений. Кроме того, система охлаждения процессора может иметь высоту до 140 миллиметров, что является отличным показателем для корпуса такого класса и позволяет установить качественный кулер для обеспечения тихой и эффективной работы. Важной особенностью является потенциал для организации продуваемости. Производитель предусмотрел несколько зон для монтажа дополнительных вентиляторов. На переднюю панель можно установить вентилятор размером 120 миллиметров, на боковую панель — также 120 миллиметров, а на заднюю — модель размером 80 или 90 миллиметров. Это позволяет создать направленный воздушный поток для отвода тепла от ключевых компонентов, даже если вентиляторы не входят в первоначальную комплектацию. Для расширения функциональности системы в корпусе имеется четыре слота расширения. Доступ к необходимым разъемам организован удобно и быстро. На лицевой панели расположены два высокоскоростных порта USB 3.0, порт USB 2.0 и аудиовходы для наушников и микрофона. Сплошная передняя панель без перфорации придает корпусу строгий и солидный внешний вид, а также защищает внутренности от пыли. Конструкция корпуса сочетает в себе прочность и легкость: он выполнен из стали и ударопрочного пластика ABS, при этом толщина стенок составляет 0.45 миллиметра, что гарантирует устойчивость конструкции и защиту от вибраций

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
169 x 353 x 274 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель - 1х120, Задняя панель - 1х80 ,Передняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию корпус ExeGate BAA-308MU2 в классическом черном исполнении — идеальную основу для создания компактной, производительной и аккуратной системы. Этот мини-башня разработан для тех, кто ценит рациональное использование пространства без ущерба для функциональности и надежности. Данная модель станет отличным домом для материнских плат стандартов microATX или Mini-ITX, позволяя собрать мощный компьютер с минимальными габаритами. Несмотря на свой компактный формат, корпус демонстрирует продуманную внутреннюю компоновку. Верхнее расположение блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует эффективному распределению тепла внутри системы. Максимальная длина устанавливаемого блока питания может достигать 180 миллиметров, что предоставляет широкий выбор моделей на рынке. Внутреннее пространство организовано с максимальной практичностью. Для хранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма, которые размещаются поперечно, а также два слота для более скоростных накопителей формата 2.5 дюйма. Это позволяет гибко сконфигурировать систему хранения информации под свои нужды. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен запас по длине до 240 миллиметров, что открывает возможности для использования современных графических решений. Кроме того, система охлаждения процессора может иметь высоту до 140 миллиметров, что является отличным показателем для корпуса такого класса и позволяет установить качественный кулер для обеспечения тихой и эффективной работы. Важной особенностью является потенциал для организации продуваемости. Производитель предусмотрел несколько зон для монтажа дополнительных вентиляторов. На переднюю панель можно установить вентилятор размером 120 миллиметров, на боковую панель — также 120 миллиметров, а на заднюю — модель размером 80 или 90 миллиметров. Это позволяет создать направленный воздушный поток для отвода тепла от ключевых компонентов, даже если вентиляторы не входят в первоначальную комплектацию. Для расширения функциональности системы в корпусе имеется четыре слота расширения. Доступ к необходимым разъемам организован удобно и быстро. На лицевой панели расположены два высокоскоростных порта USB 3.0, порт USB 2.0 и аудиовходы для наушников и микрофона. Сплошная передняя панель без перфорации придает корпусу строгий и солидный внешний вид, а также защищает внутренности от пыли. Конструкция корпуса сочетает в себе прочность и легкость: он выполнен из стали и ударопрочного пластика ABS, при этом толщина стенок составляет 0.45 миллиметра, что гарантирует устойчивость конструкции и защиту от вибраций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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