Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB HD Audio черный BAA-308 EX297993RUS EXEGATE
Представляем вашему вниманию корпус ExeGate BAA-308MU2 в классическом черном исполнении — идеальную основу для создания компактной, производительной и аккуратной системы. Этот мини-башня разработан для тех, кто ценит рациональное использование пространства без ущерба для функциональности и надежности. Данная модель станет отличным домом для материнских плат стандартов microATX или Mini-ITX, позволяя собрать мощный компьютер с минимальными габаритами. Несмотря на свой компактный формат, корпус демонстрирует продуманную внутреннюю компоновку. Верхнее расположение блока питания стандарта ATX, который приобретается отдельно, способствует эффективному распределению тепла внутри системы. Максимальная длина устанавливаемого блока питания может достигать 180 миллиметров, что предоставляет широкий выбор моделей на рынке. Внутреннее пространство организовано с максимальной практичностью. Для хранения ваших данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 3.5 дюйма, которые размещаются поперечно, а также два слота для более скоростных накопителей формата 2.5 дюйма. Это позволяет гибко сконфигурировать систему хранения информации под свои нужды. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен запас по длине до 240 миллиметров, что открывает возможности для использования современных графических решений. Кроме того, система охлаждения процессора может иметь высоту до 140 миллиметров, что является отличным показателем для корпуса такого класса и позволяет установить качественный кулер для обеспечения тихой и эффективной работы. Важной особенностью является потенциал для организации продуваемости. Производитель предусмотрел несколько зон для монтажа дополнительных вентиляторов. На переднюю панель можно установить вентилятор размером 120 миллиметров, на боковую панель — также 120 миллиметров, а на заднюю — модель размером 80 или 90 миллиметров. Это позволяет создать направленный воздушный поток для отвода тепла от ключевых компонентов, даже если вентиляторы не входят в первоначальную комплектацию. Для расширения функциональности системы в корпусе имеется четыре слота расширения. Доступ к необходимым разъемам организован удобно и быстро. На лицевой панели расположены два высокоскоростных порта USB 3.0, порт USB 2.0 и аудиовходы для наушников и микрофона. Сплошная передняя панель без перфорации придает корпусу строгий и солидный внешний вид, а также защищает внутренности от пыли. Конструкция корпуса сочетает в себе прочность и легкость: он выполнен из стали и ударопрочного пластика ABS, при этом толщина стенок составляет 0.45 миллиметра, что гарантирует устойчивость конструкции и защиту от вибраций
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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