Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 739058
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 340 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х43х23
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
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Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MIDITOWER ATX W/PSU 2xUSB3.0+TypeC аудио черный XP-332UC EX287371RUS EXEGATE - данный товар вы можете купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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