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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Размеры в упаковке, см
41х37х33
Вес, кг.
5.09

Описание товара Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER

Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER

Отзывы о товаре Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Описание
Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER - купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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