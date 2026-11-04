Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 739055
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 730 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х37х33
Вес, кг.
5.09
Описание товара Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
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Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER - купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3x12cm ARGB Fan 2хUSB1.1+3.0 3.5jack черный c окном 25103 DEFENDER