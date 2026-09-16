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Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 070 руб. 
Начислим 818 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC
51 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC

Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC




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Характеристики
Бренд
WD
Описание
Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск SATA 10TB 6GB/S 512MB PURPLE PRO WD102PURP WDC - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 51070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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