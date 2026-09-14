Жесткий диск SATA 8TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ADA800E-V TOSHIBA
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 020 руб.
В наличии
Код товара: 739034
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
41 020 руб.
- Гарантия производителя
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск SATA 8TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ADA800E-V TOSHIBA
Жесткий диск SATA 8TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ADA800E-V TOSHIBA
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Жесткий диск SATA 8TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ADA800E-V TOSHIBA
Жесткий диск SATA 8TB S300 AI Video Surveillance 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ADA800E-V TOSHIBA - данный товар вы можете купить по цене 41020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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