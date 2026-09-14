Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739025
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х6
Вес, г.
700
Описание товара Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 STORMX подходит для установки в ПК для дома и офиса. При необходимости вы можете включить функцию трассировки лучей и сделать графику более реалистичной за счет естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена технологией «0 децибел» для бесшумной работы осевого кулера при запуске мультимедийных приложений.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2317
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
169.9
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 STORMX подходит для установки в ПК для дома и офиса. При необходимости вы можете включить функцию трассировки лучей и сделать графику более реалистичной за счет естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена технологией «0 децибел» для бесшумной работы осевого кулера при запуске мультимедийных приложений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 StormX, [NE65050019P1-GB2] 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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