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Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA

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Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 1
Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 2
Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 1
  • Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 2
  • Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739022
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Размеры в упаковке, см
14х11х1
Вес, г.
200

Описание товара Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA

Мост NVIDIA NVLink P3946 H200 NVL (4-slot) позволяет объединять до четырёх видеокарт NVIDIA H200 NVL в одном сервере или рабочей станции. Он относится к четвёртому поколению NVLink и обеспечивает пропускную способность до 900 ГБ/с для каждого GPU. Такое соединение значительно быстрее обычной шины PCI Express, поэтому ускорители могут обмениваться данными напрямую с минимальными задержками. Конструкция моста рассчитана на установку в серверы с четырьмя слотами между картами, что обеспечивает корректное подключение и стабильную работу. Устройство выполнено в пассивном исполнении, не требует дополнительного питания или отдельного охлаждения. Использование NVLink-моста повышает эффективность системы с четырьмя H200 NVL в задачах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и работы с большими моделями. Это решение подходит для конфигураций, где важно раскрыть весь потенциал графических процессоров NVIDIA H200 NVL.

Отзывы о товаре Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Описание
Мост NVIDIA NVLink P3946 H200 NVL (4-slot) позволяет объединять до четырёх видеокарт NVIDIA H200 NVL в одном сервере или рабочей станции. Он относится к четвёртому поколению NVLink и обеспечивает пропускную способность до 900 ГБ/с для каждого GPU. Такое соединение значительно быстрее обычной шины PCI Express, поэтому ускорители могут обмениваться данными напрямую с минимальными задержками. Конструкция моста рассчитана на установку в серверы с четырьмя слотами между картами, что обеспечивает корректное подключение и стабильную работу. Устройство выполнено в пассивном исполнении, не требует дополнительного питания или отдельного охлаждения. Использование NVLink-моста повышает эффективность системы с четырьмя H200 NVL в задачах искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и работы с большими моделями. Это решение подходит для конфигураций, где важно раскрыть весь потенциал графических процессоров NVIDIA H200 NVL.
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Мостовая плата NVLINK Bridge Board for H200, Hopper GPU, 4-way Passive 900-23946-0000-000 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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