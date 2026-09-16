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Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA

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Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 1
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 2
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 3
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 4
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 5
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 6
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 7
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 8
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 9
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 10
Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Tesla A100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
5120 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 244 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739019
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla A100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
7
Разрядность шины памяти
5120 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х9
Вес, кг.
1.57

Описание товара Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA

Графический процессор NVIDIA A100 Tensor Core обеспечивает беспрецедентное ускорение на всех уровнях масштабирования, что позволяет создавать самые высокопроизводительные в мире гибкие центры обработки данных для искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений. Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, A100 является ядром платформы центров обработки данных NVIDIA. A100 обеспечивает до 20 раз более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением и может быть разделен на семь экземпляров GPU для динамической адаптации к меняющимся требованиям. A100 80 ГБ обеспечивает самую высокую в мире пропускную способность памяти — более 2 терабайт в секунду (ТБ/с) — для запуска самых больших моделей и наборов данных.



Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla A100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
7
Разрядность шины памяти
5120 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Описание
Графический процессор NVIDIA A100 Tensor Core обеспечивает беспрецедентное ускорение на всех уровнях масштабирования, что позволяет создавать самые высокопроизводительные в мире гибкие центры обработки данных для искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений. Основанный на архитектуре NVIDIA Ampere, A100 является ядром платформы центров обработки данных NVIDIA. A100 обеспечивает до 20 раз более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением и может быть разделен на семь экземпляров GPU для динамической адаптации к меняющимся требованиям. A100 80 ГБ обеспечивает самую высокую в мире пропускную способность памяти — более 2 терабайт в секунду (ТБ/с) — для запуска самых больших моделей и наборов данных.


Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Видеокарта PCIE16 Tesla 400W SXM Based A100 80GB 900-21001-0120-130 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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